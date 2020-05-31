الجبهة العربية تطالب الكاظمي بإبعاد الجبوري وتعين محافظ مستقل

2020/05/31 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإبعاد المحافظ الحالي بالوكالة، وتعيين محافظ جديد بعيد عن الانتماءات السياسية.

وأوضحت الجبهة في بيان، ان طلبها جاء على خلفية ما تتعرض له المحافظة من شبهات فساد، رافقتها عدد من الدعاوى القضائية، وتهميش للكفاءات وانفراد اشخاص بإدارتها، من دون مراعات الأولويات التي تحتاجها المحافظة من مشاريع استراتيجية، محملة المحافظ الحالي مسؤولية تشتت المكون العربي، والاستحواذ على استحقاقات المكون وحصرها بالمقربين منه، وابعاد الكفاءات التي لا تدين بالولاء له ولحزبه، واختزال العرب في كركوك بمجموعة معينة تتلاعب بمستحقات ومقدرات المحافظة حسب تعبير البيان، إضافة الى تحميله ما آلت اليه أوضاع مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإهماله وتقصيره في هذا المجال.

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