تشانج ريم يرحل رسميًا عن الوحدة الإماراتي

2020/05/31 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميًا اليوم الأحد، رحيل محترفه الكوري الجنوبي تشانج ريم، وووجه له رسالة شكر، عن الفترة التي قضاها مع النادي، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”.

وغرد النادي: “يتقدم نادي الوحدة، ممثلاً بإدارة النادي، وأعضائه وجماهيره، بخالص الشكر والتقدير للاعب الخلوق تشانج ريم، على الفترة المميزة التي قضاها في النادي”.

وأضاف ” نشكر تشانج على تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية، وعلى هامش الألقاب والجوائز التي حققها باسم نادي الوحدة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مشواره الرياضي”.

كان الوحدة، تعاقد مع تشانج في يناير/كانون ثان 2016، وشارك مع الفريق في 131 مباراة، وسجل 8 أهداف، ولم يطرد في أي مباراة معتمدة في مسابقات المحترفين، وتلقى فقط إنذارين.

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