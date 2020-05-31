ميسي : كرة القدم لن تعود كما كانت أبدا

2020/05/31 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، أن كرة القدم لن تكون كما كانت بعد تفشي جائحة كورونا، مُشيرًا إلى إحباطه الشديد.

وقال ميسي، خلال حواره لصحيفة “El Pais” الإسبانية: “جميعنا تقريبًا لدينا شكوك حول كيف سيكون العالم بعد ما حدث، وعقب الحجر المنزلي والوضع الذي فاجئ الجميع”.

وأضاف: “أعرف العديد من الأشخاص الذين أثر عليهم الوضع بشكل سيء حقًا، مثل أولئك الذي فقدوا الأصدقاء والعائلة دون أن يتمكنوا حتى من وداعهم”.

وتابع ميسي: “أعتقد أنه كانت هناك العديد من السلبيات بسبب هذه الأزمة، ولا يوجد شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم كثيرًا، وهذا أحبطني بشكل كبير ويبدو غير عادل بالنسبة للجميع”.

واختتم: “كرة القدم لن تكون كما كانت أبدًا، وأيضًا الحياة بشكل عام لن تكون نفسها”.

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