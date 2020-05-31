تقرير يكشف تفاصيل صادمة عن الشرطي الأميركي الذي قتل فلويد

2020/05/31 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قبل أربع سنوات من مقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل موت جورج فلويد بالاختناق ورأسه تحت ركبة رجل شرطة...





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