الحكومة العراقية تكشف عن استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

2020/05/31 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم الأحد، ان الحكومة تعتزم الحكومة تبني استراتيجية وطنية جاهزة لمكافحة الفساد ومراجعة الاداء العام خلا...

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