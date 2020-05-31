تويتر ينضم إلى الاحتجاجات الأميركية ويغيّر عصفوره إلى الأسود(صورة)

2020/05/31 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز غيرت منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي لون شعارها “العصفور الأزرق”، إلى الأسود على حسابها الرسمي، مضيفة وسما تحت الشعار: “حياة السود مهمة”.يأتي ذلك، فيما تشهد مدن أمريكية عدة احتجاجات، تخللها عنف، بعد وفاة أمريكي من أصول إفريقية، يدعى جورج فلويد، بينما كان رجل شرطة يجثو على رقبته بوحشية ويقطع عنه التنفس في مدينة […]

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