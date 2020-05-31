2020/05/31 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أجاب وزير العمل والشؤون الاجتماعي، عادل الركابي، الاحد، على 6 اسئلة ملحة تخص رواتب الرعاية الاجتماعية.وقال الركابي في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه ” فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 11 لسنة 2014 فان هذا قانون واجب التطبيق، وفيه سقف الإعانة يصل إلى 420 ألف دينار، ولكن الحكومة لم تطبقه في ذلك الوقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يجيب على اسئلة تخص رواتب الرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يجيب على اسئلة تخص رواتب الرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).