وزير مصري يتابع عمله من الحجر المنزلي

2020/05/31 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في أول نشاط له بعد التزامه العزل المنزلي كإجراء وقائي من كورونا، اجتمع وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، عن بعد، مع قيادات الوزارة لمتابعة المشروعات قيد التنفيذ.ونشر موقع “اليوم السابع” المصري صورا للوزير من داخل الحجر المنزلي، الذي دخله إثر اجتماعه مع محافظ الدقهلية، قبل عيد الفطر بأيام حيث […]

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