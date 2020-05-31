العراق يُبعد “داعش” عن الجنوب: إحباط مُخطّط “خطير” في البصرة

2020/05/31 | 16:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قال “رئيس خلية الصقور”، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في #وزارة_الداخلية “أبو علي البصري”، إن «السلطات العراقية أحبطت مخططاً “خطيراً” كان ينوي “داعش” تنفيذه في #البصرة وعدة محافظات أخرى».وأضاف، أن «المخطط جرى الكشف…

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