بالوثيقة.. محافظ ذي قار يقرر تخفيض الاجور الدراسية بنسبة 50%

2020/05/31 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم الاحد، عن اصداره قرارا بتخفيض الاجور الدراسية في المدارس الاهلية ولكافة المراحل بنسبة 50% وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق في ظل فيروس كورونا.

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