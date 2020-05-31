القبض على 26 متهما بينهم ارهابيون في بغداد

2020/05/31 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن قيام مفارز من مديرية الاستخبارات ومكافحة الاجرام بالقاء القبض على 26 ارهابيا بينهم ارهابيين في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد القت القبض على ثلاثة ارهابيين من بينهم الارهابي المكنى (ابو خطاب) القيادي فيما يسمى بقاطع الفلوجة والإرهابي المكنى (ابو زكريا) القيادي في ما يسمى بمفارز زوبع".وأضافت انه "تم إلقاء القبض على 12 متهما من المطلوبين وفق احكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء".وتابعت الوزارة انه "تم إلقاء القبض على 10 متهمين مطلوبين وفق احكام 28 مخدرات، وبحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة وادوات متنوعة تستخدم لبيع وتعاطي المخدرات".وأكدت انه "تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في منطقة الوشاش الذي أقدم على ابتزاز إحدى المواطنات إلكترونيا حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود أثناء استلامة مبلغ مالي من المبتزة"، موضحة انه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".

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