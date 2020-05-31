برهم صالح ووزير التعليم يؤكدان ضرورة المضي باستكمال العام الدراسي الحالي واجتيازه

2020/05/31 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب.

وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة المضي باستكمال متطلبات العام الدراسي الحالي واجتيازه، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلبة امتحاناتهم، والمحافظة على المستوى العلمي الرصين للجامعات العراقية.

بدوره أكد وزير التعليم العالي أن المؤسسات الجامعية تبقى رافداً حيوياً مهما في عملية بناء العراق وتقع على عاتقها مسؤولية رفع المستوى العلمي وتوفير متطلبات المرحلة الحالية من مهارات وخبرات أكاديمية في ظل ظروف انتشار الوباء العالمي.

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