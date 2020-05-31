بومبيو يرد على ظريف وينتقد ملف إيران بمجال حقوق الإنسان

2020/05/31 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ردا قاسيا لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على خلفية انتقادات وجهها الأخير للولايات المتحدة حول طريقة تعاملها مع التظاهرات الأخيرة.

وانتقد بومبيو سياسات إيران بعدد من المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، مخاطبا وزير الخارجية الإيراني عبر تغريدة على تويتر قائلا، ان إيران تعدم المثليين، وتقتل النساء بالحجارة، على حد تعبيره.

وكان ظريف قد اتهم الإدارة الأميركية، بعدم الاكتراث لحياة مواطنيها في إشارة منه الى موجة العنف التي رافقت التظاهرات بعدد من المدن الأميركية، عقب وفاة مواطن أسود البشرة نتيجة التعامل معه بشكل عنيف اثناء اعتقاله من قبل الشرطة.

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