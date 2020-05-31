السعودية تسجل أكبر ارتفاع في حصيلة الوفيات الجديدة جراء كورونا

2020/05/31 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لليوم الثاني على التوالي، سجلت السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا المستجد وزيادة في عدد الإصابات اليومية.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” عن 23 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 22 وفاة يوم أمس)، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا […]

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