2020/05/31 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تدافع عن (شرعية) قرارها بتسلم الاقليم 400 مليار دينار.. وتوضح بشأن المرحلة الثانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تدافع عن (شرعية) قرارها بتسلم الاقليم 400 مليار دينار.. وتوضح بشأن المرحلة الثانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تدافع عن (شرعية) قرارها بتسلم الاقليم 400 مليار دينار.. وتوضح بشأن المرحلة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).