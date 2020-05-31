دهوك تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/05/31 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، في محافظة دهوك.وذكرت صحة الإقليم، في بيان، أنها “سجلت إصابتين بفيروس كورونا في محافظة دهوك”.وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان أعلنت يوم أمس السبت، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة دهوك.وذكرت صحة الاقليم، في بيان، انه […]

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