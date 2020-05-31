شرار حيدر لـ

2020/05/31 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادابدى رئيس نادي الكرخ شرار حيدر ، اليوم الاحد ، استيائه من عمل الهيئة التطبيعية ، وانشغالها بأمور بعيدة عن مهامها والمتمثلة بـتعديل النظام الاساسي والتعجيل بانتخابات اتحاد الكرة.وذكر حيدر لـ"كلكامش برس" ، ان الهيئة التطبيعية خرجت عن سياقات المهام المؤكلة اليها وانشغلت بتسمية اللجان ، رغم انها هيئة مؤقتة ، وهذه التسميات من اختصاص الاتحاد المقبل.واضاف ، ان الهيئة لم تنجح بتعديل النظام الاساسي للهيئة العامة ، ولغاية الان تماطل في تحديد الموعد النهائي للانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم .واوضح حيدر ، رغم اننا كنا فرحين بالتغيير ، الا ان التطبيعية خرجت عن هدف الاصلاح باستخدامها لاساليب جديدة في اقصاء المنافسين والشخصيات الرياضية.واكد حيدر في ختام تصريحه ، ان خطوات التطبيعية الاخيرة جاءت تحت اشراف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، وانه يقف وراء تلك القرارات بشكل "مخفي" للمتابعين ، ولكننا ندرك ان درجال له اليد العليا في القرارات السابقة او المقبلة.

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