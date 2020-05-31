2020/05/31 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتظاهر الالاف من منتسبي العتبة الحسينية، اليوم الاحد، احتجاجاً على استقطاع جزء من رواتبهم من قبل ادارة العتبة والتبرع بها لوزارة الصحة دون علمهم.وقال عدد من المنتسبين لـ"كلكامش برس" انهم "يناشدون رئاسة الوزراء والمرجعية الدينية والوقف الشيعي والمسؤولين بالحكومة المركزية بالتدخل الفوري وارجاع الاموال التي تمت سرقتها من قوتهم وقوت عوائلهم".واضافوا ان "نسبة الاستقطاع وصلت الى اكثر من 10% من الراتب الكلي مما اثر على وضعهم المعيشي خصوصا ان اغلبهم يسكن في بيوت الايجار ومرتبط بتسديد اقساط شهرية".واشاروا الى ان "ادارة العتبة جاملت الدولة على حساب الفقراء في حين ان دعم الصحة ليس من واجب العتبة وانما هنالك وزارة تصرف لها المليارات شهريا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. منتسبو العتبة الحسينية يحتجون على الاستقطاع من رواتبهم لدعم الصحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. منتسبو العتبة الحسينية يحتجون على الاستقطاع من رواتبهم لدعم الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).