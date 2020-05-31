وزارة الخارجية تعلن تسير رحلة لإعادة 146 عراقياً من الهند

2020/05/31 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، تسيير رحلة استثنائية لاجلاء 146 عراقياً عالقاً في الهند.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “سفارة جمهوريّة العراق لدى نيودلهي، سيرت الرحلة الاستثنائيّة (11) على متنها (146) مسافراً”.واضاف الصحاف، ان “الرحلة تمت بالتنسيق مع خلية الازمة،ودائرة المراسم في […]

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