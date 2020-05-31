2020/05/31 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاحد، باصابة اكثر من ١٢٤ من الكوادر الصحية في عموم البلاد بفيروس كورونا منذ دخول الفيروس البلاد.وقال المصدر ل/المعلومة/ ان “وزارة الصحة سجلت اصابة ١٢٤ من كوادرها بفيروس كورونا موزعة على المحافظات”.واضاف ان “الاصابات في صفوف الكوادر الصحية تتصدرها بغداد الرصافة وفي مقدمتها مستشفى الامام علي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ١٢٤ من كوادر الصحة بكورونا منذ دخول الفيروس الى البلاد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ١٢٤ من كوادر الصحة بكورونا منذ دخول الفيروس الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).