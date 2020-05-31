حادثة فلويد تتكرر في فلسطين،، اسرائيل تعتذر عن قتل شاب يعاني التوحد!

2020/05/31 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعتذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأحد، عن إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني أعزل كان مصابًا بالتوحد.وأثار إطلاق النار على إياد حالك 32 عاما ، في البلدة القديمة بالقدس إدانات واسعة وأعاد إحياء الشكاوى التي تزعم القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان […]

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