الناشط المدني بين المغالطة والاستفهام

2020/05/31 | 17:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مفهوم الناشط المدني او Civilian Activist بشكل شائع في المجتمعات العربية والعراق بشكل خاص، وجاء تقويم هذا المفهوم بعد تبنى مفردات الديمقراطية والحرية خصوصا بعد التوجه نحو تثبيت معايير المجتمع المدني، وبالتالي برز منها "الناشط المدني" كأحد الاذرع المهمة في الساحة السياسية والاجتماعية في المنطقة، ففي العراق دخل هذا المفهوم الى الاوساط العراقية بعد زوال النظام البائد عام 2003 حيث استقبل المواطن العراقي وبكل حماسة دلالات هذا المفهوم وحيثياته رغم حداثته، ودخل مرحلة جديدة من المطالبات السلمية المدنية لحقوق الانسان وفق اطر قانونية ضمنها الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، مما مهد له الطريق الى دفع الافراد الى تبنى العديد من المسميات الفردية في اطار الحفاظ والمطالبة بحقوق الافراد والطبقات المجتمعية، فبرز منها الناشط الحقوقي والسياسي والمدافع عن الحقوق المدنية، وهي نتيجة صحية تقابل الدور التنفيذي للحكومات المتنفذة، وتغذية رجعية للأفعالهم، والطريقة المثلى للإيصال الحقوق الى الافراد او الجماعات بشكل مباشر وسريع، خصوصا بعد ان اصبح وجود هذه الفئات في المجتمع مقياس لمستوى الحرية المتواجدة في المجتمعات بشكل عام، وتكمن اهمية الدراسة في فهم مفهوم "الناشط المدني" بشكل عام والمخالطات اللغوية لهذه الكلمة، وتوضيح المعنى مقارنة لما هو وارد في اللغة الانكليزية، اضافة الى تسليط الضوء على الاليات والسبل التي يتخذها النشاط المدني/المجتمعي واهدافه والخلفيات التي يجب ان يرتكز عليها لبدء مشواره المدني ضمن اطار الدستور والقانون.

قبل الدخول في مضمار مفهوم الناشط المدني/ المجتمعي يجب توضيح معاني بعض المفردات كي يصبح واضحا للقارئ المداخل اللغوية في البحث.

مفهوم الناشط أو الحركي (Activist):

هو ذلك الفرد من المجتمع الذي يعمل على توظيف طاقاته الخاصة من اجل قضية معينة في المجتمع ويسعى الى تحقيق الاهداف التي تصب في المصلحة العامة.

وغالبا ما ترافق كلمة الناشط هذه المصطلحات التالية:

نشطاء منظمين، الذين يعملون في مجال التغيير الاجتماعي.

نشطاء في مجال حماية الحيوان

نشطاء في مجال الحد من الحروب والخ.

وفي غضون البحث عن الادوات والاليات والاهداف التي يسعى الى تحقيقها "الناشط المدني"، لم نجد كلمة مطابقة لكلمة الناشط المدني في اللغة الانكليزية Civil Activist بشكل مباشر، بل قد تكون مطابقة من حيث الجوهر، ولكن تحت مسميات اخرى فمثلا هي تتطابق مع:

تعريف الناشط الحقوقي او المدافع الحقوقي Human Rights Activist والذي يشير الى "أي شخص يعمل في مجال حقوق الإنسان سواء بشكل فردي أو جماعي للدفاع عن القضايا الاجتماعية وحماية الإنسان من الانتهاكات التي قد يتعرض لها بأي شكل يُخالف القوانين الدولية.



وهذا تعريف واسع النطاق، فهو يضم كل الناشطين المهنيين وغير المهنيين في مجال حقوق الإنسان وايضاً المتطوعين والصحفيين والمحامين أو أي شخص آخر".

حيث اشار إعلان وثيقة الأمم المتحدة والذي يحمي الحريات الأساسية لحقوق الناشطين الحقوقيين من الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدن (A / RES / 53/144) في 9 ديسمبر من عام 1998 المعروف باسم الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.

"بموجب هذا الإعلان فهو يعطي الحق في تطوير ومناقشة أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان والدعوة إلى قبولها، والحق في انتقاد الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقديم مقترحات لتحسين أدائها، والحق في تقديم المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات في الدفاع عن حقوق الإنسان، والحق في مراقبة المحاكم القضائية والقانونية، والحق في الوصول إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والاتصال بها دون عوائق، ايضاً الحق في الحصول على المعلومات لغرض حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلقي الأموال من الخارج" ().

اما مفهوم الناشط المدني في القواميس اللغة الانكليزية اشارت الى المدافع او الناشط في مجال الحقوق المدنية Civil Rights Activist وهو الزعيم في الحركة السياسية مكرس لتأمين تكافؤ الفرص لأفراد مجموعات الأقليات ().

أي الافراد الذين يعملون على توثيق الحقوق المدنية ونبذ التمييز العنصري والتهميش للأقليات وبسط المساواة والعدالة الاجتماعية.

ومن ابرز النشطاء في الحقوق المدنيين في التاريخ.

مارتن لوثر كينغ جونيور ، هارييت توبمان ، سوجورنر تروث ، روزا باركس ، مهاتما غاندي، نيلسون مانديلا.



الذين عملوا على احداث تغيرات جذرية في المجتمع.

تعريف الحقوق المدنية:

(هي الحقوق التي يتمتع بها الناس في المجتمع في المعاملة المتساوية وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم().



وبتعريف اوسع فهي مجموعة من الحقوق التي تندرج تحت حقوق الإنسان و هي الحقوق التي منحت للإنسان لكونه إنسان).

وتعتبر الحقوق المدنية من الحقوق الفردية أي الحقوق التي تحمي الأفراد في المجتمع و تحفظ لهم حقهم في المشاركة في مجتمعهم ودولهم دون أي تمييز أو تفرقة فيما بينهم.



بالإضافة إلى كونها تندرج تحت قائمة الحقوق الفردية فاعتبرها البعض أنها تندرج ايضا ضمن قائمة الحقوق الجماعية إذ يوجد في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية حق تقرير المصير والذي يعتبر من الحقوق الجماعية إذ يمارسها الفرد كجزء من الجماعة.



ما يندرج تحت الحقوق المدنية: تتضمن الحقوق المدنية التأكيد على النزاهة العقلية والجسدية للأفراد والتأكيد على حياتهم و حفظ أمنهم بالإضافة إلى حمايتهم من أي تمييز قائم على اساس العرق أو الدين أو اللون أو أي شكل من أشكال التمييز.



كما تتدرج تحت الحقوق المدنية الحقوق الفردية مثل الحق في الخصوصية، حرية التفكير وحرية الرأي والتعبير، حرية الدين، حرية التجمع، وحرية الحركة.



حق الشخص في الحماية و الحق في عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو أي معاملة قد تقلل من كرامة الشخص.



كما يضمن بعض الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصير للشعوب و حق الشعوب في التصرف بثرواتها و خيراتها دون أي تدخل من قبل دول اخرى().

وبهذا نستنتج ان مفهوم الناشط المدني هو غير متكافئ من حيث المعنى والجوهر مع المفهوم العام والعالمي، حيث انه يتشابه مع عدة مفاهيم كالناشط الحقوقي والناشط في الحقوق المدنية، وبهذا يفضل استخدام مفهوم (الناشط المجتمعي) بدل المدني، لان المألوف في المجتمع العراقي كل الناشطين المدنيين يهتمون في الشأن العام والاجتماعي الذي يختص بعدة محاور ضمن نطاق حقوق الانسان، منها المطالبة بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق القانونية والحقوق الخدمية وحتى الاقتصادية وبهدف اثارة تغيير جذري او جزئي للواقع العام ولتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، فاذا ما تخصص بأحد المحاور فبهذا يمكن ان يطلق عليه حسب ذلك المحور الشارع فيه، والناشط المجتمعي يختلف مع المدون الالكتروني الذي ينشر عن قضية او حالة اجتماعية، فالمدون الالكتروني الذي ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي او المنتديات او الصحف، هو فقط يتبنى حالة لاستبيانه.



انما وظيفة الناشط المجتمعي فهو يجتاز ذلك يتبنى قضية جوهرية مستخدما شتى الطرق الالكترونية او لنسميها النظرية والعملية التي هي احدى الاليات المدنية او كلها في سبيل تحقيق المساواة والعدالة المجتمعية او لاسترداد الحقوق لذويها.

تعريف الناشط المجتمعي Society Activist:

هو ذلك الفرد من المجتمع الذي يمتلك خلفية واسعة من المعارف والمعلومات لمجريات الاحداث التي تجري في المجتمع ويعمل بشكل طوعي لإيجاد الحلول المطابقة للواقع، وهو يسعى الى تطبيق التطبيق البنود القانونية والدستورية وتفعيلها لضمان حقوق الافراد والمجتمع، وهو يستخدم الطرق المدنية المتاحة في سبيل الولوج نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، متجردا من كل الايديولوجيات والمبادئ السياسية والدينية والقومية التي يؤمن بها.

ديناميكية عمل الناشط المجتمعي:

يتخذ الناشط المجتمعي عدة ادوار في المجتمع استنادا الى المواضيع التي يتبناها:

دور رقابي لعمل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية من حيث الخدمات والحقوق والواجبات التي يجب تقديمها الى المواطن، فتارة يقوم بتجميل الاعمال المقدمة من قبل الجهات المنفذة، وتارة اخرى يركز على الثغرات والنواقص الميدانية للعمل.

دور وسيط الذي يسعى الى ايصال هموم ومطالبات المجتمع الى اصحاب القرار، اي يكون مرآة للأنشطة التنفيذية للمؤسسات الحكومية والغير الحكومية.

دور تكميلي في تقديم الخدمات الى الافراد في الظروف القاهرة، فهو يعمل على ان يكون محور ما بين الجهات الداعمة سواء كانت حكومية او اهلية الى الافراد المعنيين.

دور تحذيري فهو يسعى الى لفت انتباه السلطات التنفيذية الى ثغرات والقضايا التي تشكل تهديدا عاجلا او أجلاً في المجتمع.

دور نيابي قد ينوب عن المجتمع في طرح مواضيع للأعلام او السلطات المعنية تحت مسمى جماعي لا فردي.

المؤهلات الذاتية الواجبة على الناشط المجتمعي امتلاكها:

الدراية تامة على تشخيص المشاكل التي تواجه المجتمع، والالمام بالقوانين النافذة في البلاد.

الحيادية في طرح المواضيع والقضايا التي تمس افراد المجتمع.

الطوعية في العمل أي ان لا يكسب اجر مادي جراء تقديم فعالياته المدنية.

المهنية في اتباع الخطوات المدنية والاستدلال بالبنود والمواد القوانين المساندة لقضيته.

الشعبية والانفتاح مع المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

الانسيابية في طرح المواضيع وتبنى نهج مرن للحفاظ على سلمية المطالبات.

المصداقية والائتمان، يجب ان يتحلى بمصداقية وثقة المجتمع.

الخبرة التامة في ألقاء الخطب في مواجهة الجماهير والجهات المسؤولة، والخبرة اللغوية في كتابة المناشير.

عدم التمييز وفق اسس دينية او قومية او ايديولوجيات اخرى.

الاليات المدنية:

لقاءات فردية

اتخاذ منحى اعلامي

التظاهر السلمي

العصيان المدني

حملات تضامن ومناصرة

المصادر

).ناشط حقوقي.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A

).



https://www.thefreedictionary.com/civil+rights+activist

).



قاموس كولنس https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/civil-rights

).



ماهي الحقوق المدنية، المركز القانوني للحقوق والتنمية، http://www.lcrdye.org/5529/.

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