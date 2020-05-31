إيران: ناقلتنا الخامسة تصل فنزويلا اليوم وندرس طلب كراكاس لإصلاح بعض منشآتها

2020/05/31 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن فنزويلا طلبت من الجمهورية الإسلامية مساعدتها في إصلاح بعض منشآتها الاقتصادية.وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، حسب وكالة “فارس” شبه الرسمية: “فنزويلا وجهت لنا طلبات للمساعدة في إصلاح بعض منشآتها، وهي قيد الدراسة، ونحن نود مساعدتهم وسد احتياجاتهم في هذه المجالات”.وأكد […]

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