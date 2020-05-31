بالصور.. اعتقال شخص الذي صرح انه من فدائيي صدام في مقطع فيديو

2020/05/31 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاحد، الشخص الذي صرح انه من فدائيي صدام حسين في مقطع فيديو.وقال مصدر امني، ان “الشخص هو موظف مدني في مكافحة اجرام بغداد” واضاف انه “تم اعتقاله وتحويل اوراقه الى قاضي التحقيق ومعه التقرير الطبي الذي يثبت انه مريض نفسي”.

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