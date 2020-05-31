تعافي 11 مصابا بفيروس كورونا في اربيل

2020/05/31 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد اكتساب 11 مصابا بفيروس كورونا الشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم ان نتائج الفحوصات المختبرية اظهرت تماثل 11 مصابا للشفاء التام ومغادرتهم المستشفى.

وذكرت المديرية ان المجموع الكلي لعدد المتعافي من الفيروس في اربيل وصل الى 228 حالة.

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