ثغرة أمنية تهدد أصحاب هواتف “آيفون”

2020/05/31 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل ثغرة أمنية خطيرة تهدد عدد كبير من مستخدمي هواتف “آيفون” التابعة لشركة “أبل” الأمريكية.وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تلك الثغرة تستخدم رسالة “مضللة” للمستخدمين تبدو أنها تابعة لشركة “أبل” الأمريكية، ولكن هدفها الحقيقي الاستيلاء على حسابات المستخدمين.واكتشف الباحث بافوك جيان، ثغرة أمنية خطيرة في نظام […]

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