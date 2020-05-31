السوداني يحذر الحكومة من المساس برواتب ذوي الشهداء وضحايا الارهاب ويطرح بدائل لمعالجة الأزمة المالية

2020/05/31 | 17:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر النائب المهندس محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الحكومة الجديدة من ايقاف او استقطاع رواتب ذوي الشهداء وضحايا الارهاب والموظفين كحل أساسي لتوفير الاموال للخزينة العامة للدولة لسد العجز المالي بينما توجد حلول كثيرة لذلك، لما سيسببه هذا الموضوع من ردود افعال عنيفة ضد الدولة وستتحول الازمة من ازمة مالية اقتصادية الى ازمة […]

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