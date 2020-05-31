المالية تصدر توضيحا بشأن إيداع 400 مليون دينار لحساب كردستان

2020/05/31 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت وزارة المالية ، اليوم الأحد، إن هناك وسائل إعلام نشرت مؤخرا معلومات مضللة حول آلية إيداعها مبلغ 400 مليون دينار عراقي في حساب حكومة إقليم كردستان، بحسب كتابها المرقم 809 في 24 أيار 2020.وأكدت وزارة المالية ، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، "التزامها بالقوانين وآليات العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها، وأن المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة إقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم، ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم".وأوضحت، أن "ذلك يأتي حسب اتفاق أبرم مع الإقليم حسب الكتاب المرقم 802 في 19 أيار، والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الإدارة المالية الاتحادي".وأشار الكتاب على أن "يرتبط صرف المستحقات اللاحقة بالتوصل إلى اتفاق نهائي وبالتنفيذ الفعلي للاتفاق المذكور".ولفتت وزارة المالية، إلى أنه "تم صرف المبلغ المشار إليه عن شهر نيسان، ولن يتم إطلاق أوامر صرف جديدة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث وردت موافقة الإقليم على الكتاب المشار إليه في كتاب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم المرقم 201 في 19 أيار".‎وطالبت وزارة المالية في ختام بيانها "وسائل الإعلام توخي الدقة في تداول المعلومات، والنظر بعين المسؤولية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة على مختلف الأصعدة، والحاجة الماسة إلى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها".

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