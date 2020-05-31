جبهة النجيفي: الكتل السياسية بدأت بالتحضير لتزوير الانتخابات المقبلة

2020/05/31 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الاحد، من أن الكتل السياسية بدأت بالعمل على تزوير الانتخابات المقبلة.وقال الجنابي لـ /المعلومـة/ إن “ما يجري من تغيير في موظفي مفوضية الانتخابات هو خير دليل على تلاعب بعض الاحزاب السياسية بهذه المفوضية”، مؤكدا ان “المشاركين في العملية السياسية يعملون جاهدين على ان تزوير […]

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