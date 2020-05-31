2020/05/31 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ميسان

اوضحت دائرة صحة ميسان ، الاحد 31-5-2020، تفاصيل 31 اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم في ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ميسان توضح تفاصيل 31 اصابة بكورونا سجلت اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ميسان توضح تفاصيل 31 اصابة بكورونا سجلت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).