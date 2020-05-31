الصحة العراقية تعلن تسجيل 10 وفيات و 260 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/31 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (31 أيار 2020) تسجيل 10 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم فحص 5381 نموذج في المختبرات المختصة في العراق كافة، لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 227756".

واشارت الى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 260 إصابة في العراق"، مبينة أنها توزعت بالشكل التالي: "بغداد/ الرصافة 58، وبغداد/ الكرخ: 35، ومدينة الطب: 2، النجف: 7، والبصرة: 24، والسليمانية: 24، ودهوك: 4، وديالى: 2، وواسط: 7، وبابل: 26، وميسان: 31، والمثنى: 21، وذي قار: 2، والديوانية: 9، وأنبار: 1، وكركوك: 7".

ولفتت الى "تسجيل 46 حالة شفاء، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 9، وبغداد/ الكرخ: 11، ومدينة الطب: 10، وكركوك: 1، والبصرة: 3، وديالى: 1، والديوانية: 2، والمثنى: 8، وصلاح الدين: 1".

ونبهت على "تسجيل 10 وفيات، 4 منها في بغداد/ الرصافة، وواحدة في بغداد/ الكرخ، واثنان في ميسان، وواحدة في كل من كركوك، وديالى، والسليمانية".

وأوضحت أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ 6439، ومجموع حالات الشفاء: 3156، والراقدين الكلي: 3087، والراقدين في العناية المركزة: 46، ومجموع الوفيات: 205".

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بغداد اليوم- بغداد

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