التربية توضح آلية أضافة درجة القرار للصفوف غير المنتهية

2020/05/31 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية ، اليوم (الاحد 31 مايو 2020) ، توضيحاً بشأن أضافة درجات القرار لطلبة الصفوف غي...





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