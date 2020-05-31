كوفيد-19.. الحكومة العراقية تفرض حظر التجوال التام

2020/05/31 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الحكومة العراقية حظر التجول في مختلف المحافظات العراقية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد....

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