فيلم داليدا: تراجيديا خلف أضواء المسرح - كلكامش نبيل

2020/05/31 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل مع حبي الكبير لأغاني داليدا، وترجمتي لبعضٍ منها ومعرفتي بحياة المغنية الإيطالية-الفرنسية المصرية المولد، قررتُ مشاهدة فيلم "داليدا" ليلة البارحة وكان الاختيار موفقًا للغاية.



الفيلم من إخراج الفرنسية ليزا أزويلوس عام 2016 وتم عرضه أول مرة في فرنسا في 11 كانون الثاني 2017.



تعلب الممثلة سفيفا ألفيتي دور البطولة ببراعة وقد حصل الفيلم تقييم بنسبة 40 في المائة على موقع روتين توميتو و6.9 من 10 على موقع ق ......





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