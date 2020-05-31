السُّوْدان والاحتلالُ الأجنبي ..! - فيصل عوض حسن

2020/05/31 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_عوض_حسن اتَّهَمَ النَّاطق باسم العَسْكَر السُّودانيين في 28 مايو 2020، (الجيش) الإثيوبي بمُساندة ما وصفهم بمليشيات إثيوبِيَّة، في الاعتداء على المشاريع الزراعيَّة بمنطقة بركة نورين (السُّودانِيَّة)، الذي أسْفَرَ عن مَقْتَل وإصابة وفُقدان عددٍ من الجنود والمُواطنين (السُّودانيين).



فضلاً عن نزوح نحو (2000) مُواطن سُّوداني للقُرى المُجاورة، وفقاً لتصريحات مُدير الزكاة بمحلية القريشة يوم 30 مايو 2020.اللّ ......





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