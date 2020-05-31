هل نحن في حاجة إلى البطل الفرد؟ بقلم، شيماء النجار (كاتبة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة

2020/05/31 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة "لاَ تُصَالِحْفَليْسَ سِوَى أَنْ تُريدَأَنْتَ فَارِسُ هَذَا الزَّمَانْالْوَحِيدوَسوَاكَ الْمُسُوخْ"أمل دنقل، قصيدة "لاَ تُصَالِحْ".====في منعطفات التاريخ الكبرى حيث تتواتر الهزات السياسية والخضات الاجتماعية، تشخص أعين الطبقات إلى "منقذ" يُخلصها من التوتر الاجتماعي والتشنج السياسي لوضع لم يعد يُطاق.تجد البرجوازية عادة منقذها في الديكتاتور، سواء كان هتلر أو فرانكو أو ......





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