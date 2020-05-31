وزارة التربية توضح آلية إضافة درجة القرار للصفوف غير المنتهية

2020/05/31 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أصدرت وزارة التربية، توضيحاً بشأنإضافة درجات القرار لطلبة الصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الاحد أن “درجة القرار لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي(تكون خمس درجات) بشأن الدرجات المقاربة لدرجة النجاحالصغرى“.وأضافت “أما بخصوص الدراستين المتوسطة والاعداديةوالتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فتكون درجة القرارالخاصة بالطلبة (عشر درجات)”. وأصدرت […]

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