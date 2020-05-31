2020/05/31 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….طالبت الجبهة العربية الموحدة في كركوك رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتعيين محافظ جديد للمحافظة، بعيدا عن الأحزاب ويقف على “مسافة واحدة” من جميع مكونات المحافظة، فيما دعت الى إنهاء عمل المحافظ الحالي بالوكالة، راكان الجبوري.وحملت الجبهة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاحد المحافظ الجبوري “مسؤولية تشتيت المكون العربي والاستحواذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة عربية بكركوك تطالب الكاظمي بعزل المحافظ وتتهمه تشتيت المكون العربي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة عربية بكركوك تطالب الكاظمي بعزل المحافظ وتتهمه تشتيت المكون العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).