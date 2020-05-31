وزارة الصحة تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا وتؤكد وفاة 10 مصابين بالفايروس

2020/05/31 | 18:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص (٥٣٨١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٧٧٥٦). – سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٥٨ بغداد/ الكرخ: ٣٥ مدينة الطب: ٢ النجف: ٧ البصرة: ٢٤ السليمانية: ٢٤

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