مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال احد ابرز المطلوبين وفق المادة 4ارهاب بعملية امنية غربي الانبار

2020/05/31 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مصدر امني في حشد محافظة الانبار اليوم ،السبت، عن اعتقال ابرز المطلوبين للقوات الامنية بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز، ان” القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية في قضاء القائم غربي الانبار “.وأضاف المصدر […]

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