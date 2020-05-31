صحة ميسان توضح تفاصيل 31 حالة مؤكد إصابتها بكورونا

2020/05/31 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اوضحت دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد، تفاصيل 31 اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم في المحافظة فيما كشفت عن حدوث حالتي وفاة ايضاً.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” انه ” تم تسجيل 3 اصابة اليوم بينها حالتا وفاة في العمارة قطاع 28 و و اخرى في مركز ناحية السلام) و 32 اصابة […]

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