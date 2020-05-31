2020/05/31 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، اليوم الاحد، تقديم منحة مالية تقدر بـ20 مليون دولار، لمساعدة المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من معاناة النساء والفتيات في جميع أنحاء العراق.وذكرت غرفة التجارة والصناعة العراقية الكندية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية (DFATD)، ساهمت بمبلغ 20 مليون دولار كندي لدعم الصندوق التابع للأمم المتحدة (UNFPA)".واضافت "والذي خصص إلى مساعدة المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من معاناة النساء والفتيات في جميع أنحاء العراق".واوضحت "ستكون هذه المساهمة عبارة عن تمويل للصندوق ولمدة 3 سنوات الهدف منه توفير كل الدعم الخاص بالمرأة العراقية والذي يشمل موضوع الرعاية الصحية والاجتماعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تمنح مساعدات مالية تقدر بـ20 مليون دولار لنساء العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تمنح مساعدات مالية تقدر بـ20 مليون دولار لنساء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).