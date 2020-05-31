المرور العامة تنشر “تفاصيل مهمة” عن مواعيد مراجعتها

2020/05/31 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة لواعيد مراجعتها من قبل المواطنين لغرض إكمال معاملاتهم.ونشرت المديرية، في بيان مقتضب لها، أطلعت عليه “يس عراق”، رابطاً ألكترونية لحجز أية مواعيد عبر البوابة الالكترونية.وذكر البيان، “نرجو من جميع الأخوة والاخوات الذين لديهم معاملات في دوائر المرور، الدخول الى الموقع وحجز […]

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