حقيقة اصابة نائب عراقي بفيروس كورونا

2020/05/31 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….لم ينفِ ولم يثبت تحالف القوى العراقية، اليوم الأحد، الانباء التي تتحدث عن اصابة النائب عنه ليث الدليمي، بفيروس كورونا.وقال تحالف القوى الذي ينتمي له الدليمي على لسان المتحدث باسمه اليوم الاحد انه “لغاية الآن لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة ورسمية بإصابة النائب ليث الدليمي، بفيروس كورونا، لكن هذا الفيروس هو وباء […]

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