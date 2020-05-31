بالتفاصيل،،المتظاهرون يهاجمون محافظ البصرة بعد “استعراض عضلات” على معتقل وتشويه يطال قبر صفاء السراي

2020/05/31 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعتقلت قوات الامن في البصرة، والمعروفة بأسم قوة الصدمة، فجر الجمعة جبار علي أحد المتظاهرين المعروفين في المحافظة، في حادثة اتهم فيها المتظاهرون في المحافظة العيداني بالضغط عليه امام الكاميرات للإدلاء باعترافات كان قد دونت “تحت التعذيب”، بحسب المتظاهرين.وكان جبار كان أحد المشاركين في مسيرة دعت الى إقالة محافظ البصرة […]

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