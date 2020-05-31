ترامب يقرر ارجاء قمّة مجموعة السبع ودعوة دولاً أخرى لحضورها

2020/05/31 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة وسيدعو دولاً أخرى لحضورها.وقال ترامب لصحافيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان)،السبت، “أشعر أن مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم.إنها مجموعة دول عفا عليها الزمن”.وأضاف أنه يرغب بدعوة روسيا […]

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