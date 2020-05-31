"عصفور تويتر" يتوشح بالأسود..ويتخلى عن الأزرق

2020/05/31 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية غيرت منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي لون شعارها “العصفور الأزرق”، إلى الأسود على حسابها الرسمي، مضيفة وسما تحت الشعار: “حياة السود مهمة”، بعد وفاة جورج فلويد على يد رجال الشرطة في مدينة مينوبوليس في ولاية مينسوتا.ويعاني تويتر من انخفاض اسهمه في اسواق البورصة بعد مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع قرارا تنفيذيا برفع الحصانة عن مواقع التواصل الاجتماعي، متهما المنصة بعدم النزاهة والانحياز، وبأنها تحولت إلى “محرر يتبنى وجهة نظر”.

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