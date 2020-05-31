2020/05/31 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دعت النائبة الفائزة نجاة الطائي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل الشيعية الى التعاون لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحل البرلمان.وقالت الطائي، إن “الكتل السياسية وتحديدا الشيعية منها تعلم وبكل وضوح بخروقات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في التعامل مع الدستور ودفع رواتب لنواب فضائيين ومزورين وحرمان نواب فائزين من الحصول على مقاعدهم النيابية”.وأَضافت، أن “تلك الكتل يعول عليها في حل مجلس النواب واقالة محمد الحلبوسي”، داعية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى “كشف المزورين والمتلاعبين والتعاون مع الكتل السياسية التي تتجه الان الى اقالة رئيس البرلمان تمهيدا لحله”.ووصف النائب عن سائرون جمال فاخر، في وقت سابق من اليوم الأحد، مجلس النواب بأنه “ميت سريرياً”، محملاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك، فيما دعا رئيسي الجمهورية والوزراء إلى الإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تدعوا الكاظمي للتعاون مع الكتل الشيعية لاقالة الحلبوسي وحل البرلمان ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تدعوا الكاظمي للتعاون مع الكتل الشيعية لاقالة الحلبوسي وحل البرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).