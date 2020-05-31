تطوّر الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين

2020/05/31 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كان يمكن أن يشكل تعليق منظمة الصحة العالمية التجارب على الهيدروكسي كلوروكين، نهاية هذا الاعلاج المحتمل لكوفيد-19.لكن الدراسة التي دفعت المنظمة إلى اتخاذ هذا القرار، تتعرّض لهجمات من كل حدبٍ وصوب، ما يعيد إحياء النقاش حول هذا العقار المثير للجدل.وتستند الدراسة المذكورة التي نُشرتها مجلة “ذي لانسيت” في 22 أيار/مايو، إلى بيانات حوالى […]

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