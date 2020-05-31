المالية تصدر بياناً بشأن ايداعها 400 مليار دينار لحساب إقليم كردستان

2020/05/31 | 18:56 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة المالية، الاحد، بياناً بشأن ايداعها مبلغ 400 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة التزامها بالقوانين وآليات العمل الرسمية في اوامر الصرف الخاصة بها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن "وسائل اعلام نشرت معلومات مضللة، حول آلية ايداع وزارة المالية العراقية في كتابها المرقم 809 في 24/5/2020 مبلغ 400 مليار دينار عراقي في حساب حكومة اقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "الوزارة تؤكد التزامها القوانين واليات العمل الرسمية في اوامر الصرف الخاصة بها ، وان المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة اقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم, ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم، وحسب اتفاق ابرم مع الاقليم حسب الكتاب المرقم 802 في 19/5/2020 والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي".

وتابع البيان ان "الكتاب أشار على ان يرتبط صرف المستحقات اللاحقة بالتوصل الى اتفاق نهائي و بالتنفيذ الفعلي للاتفاق المذكور"، لافا الى انه "وردت موافقة الاقليم على الكتاب المشار اليه في كتاب وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم المرقم 201 في 19/5/2020 فقد تم صرف المبلغ المشار اليه عن شهر نيسان، ولن يتم اطلاق اوامر صرف جديدة، قبل التوصل الى اتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".وختم البيان بان الوزارة تهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في تداول المعلومات، والنظر بعين المسؤولية الى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة على مختلف الصعد، والحاجة الماسة الى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها.

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